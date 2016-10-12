بالفيديو.. خالد صلاح للإعلاميين: «عيب نشتم السعودية.. دول ناس وقفوا جنبنا»

دعا الكاتب الصحفي خالد صلاح، خلال حلقة أمس من برنامجه “على هوى مصر”، المذاع على فضائية “النهار”، الإعلاميين والصحفيين والنشطاء المصريين إلى عدم الإساءة للملكة العربية السعودية، على خلفية إساءة إعلاميين سعوديين إلى مصر، خلال أحد الحوارات التلفزيونية على قناة “المجد” السعودية بسبب موقف مصر بشأن الأزمة السورية.

ووجه صلاح، رسالة إلى كافة الإعلاميين والصحفيين، قائلا: “عيب نقدم صورة وحشة عن بلدنا إننا نشتم المملكة .. عيب دول ناس وقفوا جمبنا، والخلاف وارد ونحترم مواقفهم ويحترموا مواقفنا والسلام عليكم”.

واستنكر صلاح، خروج إعلاميين سعوديين فى لقاء تليفزيونى يهينا فيه مصر بشكل مؤسف، قائلا: “لو طلع شوية أشكال واطية من دول من الناحيتين هيوسع الموضوع، طيب افترض إننا وصلنا لطريق مسدود وإن الخلاف على موضوع الملف السورى وسع ومعرفناش نلم، ومنعوا عننا البترول واتقمصوا، ماشي، هنخسرهم للأبد؟ وخلاص مفيش مصالح أخرى بينا، وممكن يخرج الإعلام وفجأة نلاقى ناس بتشتم الملك اللى هو له قيمة وقامة كبيرة فى الخليج وفى العالم والعالم العربى”.

وتسائل قائلا: “هل ينفع إننا ننسى كل السنين اللى فاتت؟، وننسى المحبة وننسى إنهم وقفوا جنبنا فى 30 يونيو، وهما كانت نواياهم كويسة وعاوزين يساعدونا، وكل ده على خلاف وأوراق ضغط من هنا ومن هنا، فجأة نقوم مكسرين الدنيا على بعض وشاتمين وغيره”.

وتابع: “الناحية التانية للأسف فى ناس مجانين ومهاويس من الإعلام السعودى زينا كده بالظبط، وإحنا كمصر لازم نتصرف برقى واحترام وأخلاق مع الخلاف، لكن لا هنشتم ده ولا هنشتم ده ولا هما يشتمونا زى ما واحد شتم مصر شتيمة قبيحة وهذا الإعلامى فاجر وقليل الأدب، ولا أعتقد أن واحد فى الإدارة السعودية من الملك وأنت نازل ممكن يرضى على الكلام ده، وإن إحنا بنتعاير بالرز، ومش عاوزين العُهر يكون هو الموجود فى المشهد”.

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