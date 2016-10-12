بروتوكول تعاون بين كليتى الآداب والطب بجامعة الزقازيق

وافق الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق على بروتوكول تعاون بين قسم علم النفس بكلية الآداب وقسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب خلال لقائه بأعضاء مجلس كلية الآداب.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن رئيس الجامعة وافق على زيادة أجهزة المعامل وتجهيز معامل جديدة بأقسام الكلية انطلاقا من الاهتمام بالجانب العملى والتطبيقى وتوفير الأجهزة السمعية والبصرية بالقاعات والمدرجات، موجها إلى ضرورة استحداث شعب جديدة تقبل أعدادا محدودة من الطلاب وتقدم خدمة تعليمية متميزة تخدم المجتمع المحلى على أن تكون الشعب بمصروفات على غرار البرامج المتميزة بكليات الجامعة .

وطالب عبد البارى بضرورة الالتزام بالمحاضرات وإتاحة المادة العلمية للطلاب والبدء فى إعداد بنوك أسئلة وامتحانات تسمح بإجراء عملية التصحيح إلكترونيا، وتحديث المكتبة والبدء فى تهيئتها لتنضم إلى المكتبة الرقمية الجارى العمل بها، كما وافق رئيس الجامعة على مقترح تقدم به أساتذة الاجتماع وعلم النفس بإنشاء وحدة للدراسات الاجتماعية والنفسية كوحدة ذات طابع خاص، وإنشاء استديو بقسم الإعلام شريطة إيجاد ممول لإنشائه لأنه غير مدرج فى ميزانية الجامعة ويحتاج إلى ملايين الجنيهات ونرحب بأى ممول أو متبرع لهذا المشروع للتنفيذ فورا .