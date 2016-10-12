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بدء إنشاء سوق حضارى بمركز باريس بالوادى الجديد بـ 1.3 مليون جنيه

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بدء إنشاء سوق حضارى بمركز باريس بالوادى الجديد بـ 1.3 مليون جنيه بدء إنشاء سوق حضارى بمركز باريس بالوادى الجديد بـ 1.3 مليون جنيه

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن رئاسة المركز تباشر إشرافها على عملية إنشاء سوق حضارى متكامل بمدينة باريس والذى يتم إقامته على مساحة 1480 مترا مربعا، ويشمل 51 منفد بيع، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة والأعمدة، وتم فتح باب التقدم أمام شباب الخريجين بديوان الوحدة المحلية لمركز باريس وفقا للشروط المحددة، والتى تم الإعلان عنها .

 

وأضاف عباس، أن السوق سوف يتم إنشاؤه على أحدث الطرز الحضارية بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون و300 ألف جنيه، والذى سيتم الانتهاء من إنشائه خلال 7 أشهر من بدء التنفيذ، مناشدا شباب الخريجين بسرعة التقدم للحصول على منفذ بيع بالسوق كفرصة عمل ثابتة تحقق له دخلا شهريا متزايدا .

 

 


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