وزير الخارجية يتوجه لفيينا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا

يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية إلى العاصمة النمساوية اليوم الأربعاء، فى زيارة تستغرق يومين لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تصريح صحفى إلى أن زيارة شكرى إلى فيينا سوف تشمل لقاءات هامة يعقدها مع المستشار النمساوى” كريستيان كيرن”، حيث سيسلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى إجراء محادثات سياسية مع وزير خارجية النمسا تتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية، فضلا عن عقد لقاء مع رئيس لجنه العلاقات الخارجية فى البرلمان النمساوى وعدد من رؤساء الأحزاب الرئيسية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكرى سوف يفتتح خلال زيارته إلي فيينا منتدى الأعمال المصرى النمساوى بمقر السفارة المصرية فى فيينا، والذى يشارك فيه عدد من رجال الأعمال المصريين والنمساويين ويستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين البلدين.

كما سيعقد وزير الخارجية لقاءات إعلامية مع جريده “ستاندارد” المحليه الأولى فى النمسا، ولقاءً تليفزيونيا مع التليفزيون النمساو.