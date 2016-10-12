حركة طالبان تنفى مسئوليتها عن الاعتداء على مسجد شيعي في كابول

نفت حركة طالبان صباح الأربعاء، أى مسؤولية لها عن الاعتداء على مسجد شيعى بالعاصمة الأفغانية “كابول”.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد فى تغريدة اليوم: “لا علاقة لنا بالاعتداء على مسجد كارتى ساخى. نحن ناسف بشدة لهذا الاعتداء ضد مدنيين” ولم يشر مجاهد إلى وقوع اعتداء ثان.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية أن مسجدين شيعيين فى كابول تعرضا لاعتداءين منفصلين فى ذكرى عاشوراء، دون أن يحدد بعد حصيلة الاعتداء الثانى.

وقع الاعتداء الأول فى المساء واستهدف مسجد كارتي ساخي فى حي الجامعة فى غرب العاصمة، وأوقع بحسب الحصيلة الرسمية الأخيرة 14 قتيلا و36 جريحًا من الحجاج.

لكن المتحدث باسم الوزارة صديق صديقى قال إن “إرهابيين دخلا مسجدين الأول فى كارتى ساخى والثانى فى كارتى شار”، وهو حي آخر فى غرب كابول حيث يقيم أفراد من الأقلية الشيعية، وصرح صديقي لوكالة فرانس برس “المهاجمان قتلا بأيدى القوات الخاصة وما زلنا نحاول وضع حصيلة نهائية”.

وبمناسبة عاشوراء ذكرى مقتل سارت مجموعات من الشبان بشوارع هذا الحى من كابول وهم يحملون الأعلام السوداء تعبيرا عن حزنهم على الإمام الحسين.