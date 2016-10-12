فرنسا: توقف روسيا عن دعم النظام السوري وقصف حلب شرطان قبل أى نقاش

أكد وزير خارجية فرنسا، جون مارك ايرولت، أن توقف روسيا عن دعم نظام الرئيس بشار الأسد وقصف مدينة حلب السورية، هما شرطان مسبقان قبل إجراء أى نقاش .

و قال ايرولت- فى مقابلة اليوم الأربعاء، مع إذاعة “أوروبا1″- أن روسيا كثفت عمليات القصف فى سوريا وأن هذا ما يفسر رفض فلاديمير بوتين القدوم إلى باريس والتباحث مع أولاند نظرا للحرج الذى يسببه ذلك له.

و تابع قائلا: ” كنا نؤيد النقاش مع فلاديمير بوتين بشأن الوضع فى سوريا إلا أنه رفض أن يأتى .. وهذا ما يجب أن نتذكره “.

و اعتبر وزير الخارجية، أن بوتين حين يقصف حلب، فهو لا يستهدف الإرهابيين بل السكان المدنيين، داعيا موسكو إلى الانضمام للتحالف الدولى لمحاربة الإرهاب، والمشاركة فى عمليات التحالف لتحرير الموصل بالعراق وضرب الإرهابيين فى الرقة بسوريا.

و أكد أن بلاده تلعب دورا واضحا وتشارك بكل إمكاناتها فى مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولى الذى يستهدف داعش و”النصرة” التابع للقاعدة و”بوكو حرام” فى أفريقيا.