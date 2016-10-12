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خادم الحرمين يوجه بنقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بصنعاء للخارج

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خادم الحرمين يوجه بنقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بصنعاء للخارج خادم الحرمين يوجه بنقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بصنعاء للخارج

ارشيفية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف ومع اليمنية الشرعية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء التى وقعت السبت الماضى الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء أن هذا التوجيه يأتي امتدادا لأعمال المركز والمبادرات الإنسانية التى تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.

وكانت قاعة صنعاء الكبرى للمناسبات قد تعرضت للتفجير يوم السبت الماضي أثناء مراسم عزاء الشيخ على بن على الرويشان والد جلال الرويشان وزير الداخلية فى سلطة الحوثيين، وأسفر التفجير عن مقتل وإصابة المئات من المعزين بينهم قيادات عسكرية وأمنية كبيرة، وتجري التحقيقات حاليا لمعرفة الجهة التى تقف وراء الحادث.

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أونا

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