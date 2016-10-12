وزير السياحة يغادر إلى إيطاليا للمشاركة في معرض «TTG INCONTRI»

غادر مطار القاهرة الدولي الأربعاء، يحيى راشد وزير السياحة ، متوجهًا إلى إيطاليا للمشاركة فى فعاليات معرض TTG INCONTRI المزمع عقده فى مدينة ريمينى الإيطالية خلال الفترة من 13 إلى 15 من أكتوبر الجارى، حيث يترأس راشد الوفد السياحى المصرى المشارك، ويعقد العديد من اللقاءات المهنية والإعلامية على هامش المشاركة فى المعرض.

ويرافق وزير السياحة خلال زيارته لإيطاليا، محمد عبد الجبار رئيس قطاع السياحة الداخلية والمنتدب كمستشار سياحى فى المانيا ، حيث تم إنهاء إجراءات سفرهم علي الطائرة المصرية المتجهة الى روما.

يشار إلى أن الدورة الأخيرة للمعرض عام 2015 قد شهدت نجاحًا كبيرًا بمشاركة 38686 زائرًا من المعنيين بصناعة السياحة والسفر و300 مدون من المتخصصين فى القطاع السياحى وكذا 130 مقصدًا سياحيًا من كافة أرجاء العالم .