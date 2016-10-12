قوات الجيش اليمني تهاجم معاقل للحوثيين بمحافظة صعدة

شنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المؤيدة له والمدعومة من قوات التحالف العربي، هجومًا على معسكر اللواء 19 الذى تسيطر عليه مليشيات الحوثيين فى منطقة البقع التابعة لمحافظة صعدة الحدودية شمالي البلاد، وذلك بعد ساعات من تحريرها منفذ البقع الحدودي مع السعودية.

وذكر موقع “يمن برس” الإخباري أن القوات الحكومية تمكنت فى عملية خاطفة من تحرير منفذ البقعة بمحافظة صعدة معقل الحوثيين واستطاعت تأمينه والتقدم فى مديرية كتاف والبقع المجاورة للحدود الجنوبية السعودية، وسيطرت كذلك على نقطة العواضى العسكرية وهاجمت اللواء 19 حيث تدور الآن اشتباكات عنيفة فى محيط اللواء.

وأوضحت مصادر ميدانية، فى تصريح للموقع، أن قوات الشرعية المدعومة من طائرات التحالف العربى التى قامت بقصف مواقع الحوثيين تواصل عملية تحرير معسكر اللواء وسط ذهول من المليشيات التى لم تتوقع أن تفتح القوات جبهة عسكرية فى معقلهم.

وأكدت المصادر أن القوات الشرعية استطاعت السيطرة على 8 مواقع هامة فى مديرية كتاف والبقع التى تبلغ مساحتها أكثر من ثلث مساحة محافظة صعدة، وتواصل التقدم تجاه مركز المديرية وسوف تستمر العمليات العسكرية حتى تحرير المحافظة بالكامل والتى سيطرت عليها المليشيات عام 2011 .