أمن الأقصر يضبط 3 متهمين كونوا عصابة لسرقة الدراجات البخارية بمدينة إسنا

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر فى القبض على 3 متهمين، لتكوينهم عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات البخارية بمدينة إسنا، وبحوزتهم 4 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، من ضبط كل من "أ.ج.ق" 33 سنة عاطل، و"ح.م.ح" 23 سنة عاطل، و"م.ص.ع" 31 سنة عاطل، لتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى سرقة الدراجات البخارية متخذين من دائرة مركز إسنا والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 4 دراجات بخارية ماركات مختلفة الماركات وبدون لوحات، منهم دراجتان محرر بشأنهما محاضر سرقة بمركز إسنا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى سرقة الدراجات البخارية متخذين من دائرة مركز اسنا والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، يأتى ذلك فى ضوء تفعيل استراتيجية الوزارة فى مواجهة الجريمة وفرض السيطرة الأمنية، وإشعار المواطنين بالتواجد الامنى الفعال بالتصدى الحاسم لكافة الجرائم، وبناء على تعليمات اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر بإعداد الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف ضبط الخارجين على القانون.