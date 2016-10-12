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ضبط صاحب محل عصائر لتخزينه 3 أطنان سكر لبيعها بالسوق السوداء بباب الشعرية

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ضبط صاحب محل عصائر لتخزينه 3 أطنان سكر لبيعها بالسوق السوداء بباب الشعرية ضبط صاحب محل عصائر لتخزينه 3 أطنان سكر لبيعها بالسوق السوداء بباب الشعرية

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على صاحب مخزن لمحل عصائر يقوم بتخزين كميات كبيرة من سكر التموين تهميدا لبيعها على المواطنين بالسوق السوداء بمنطقة باب الشعرية، وحرر محضرا بالواقعة.

 

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب محل لديه مخزن يعمل بدون ترخيص بنطاق دائرة قسم باب الشعرية، بتخزين كميات من السلع التموينية "سكر التموين" المخصص للمواطنين، والتى يتم صرفها عن طريق البطاقات الذكية، تهيدا لبيعها بأزيد من أسعارها الأصلية متربحا من ذلك أموالا طائلة.

 

وعلى الفور، داهم ضباط الإدارة المخزن المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط 3 أطنان و480 كيلو سكر، وتم التحفظ على المضبوطات.

 

 


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مصر 365

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