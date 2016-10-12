بالفيديو.. «الفيروسات الكبدية»: 97% نسبة الشفاء من فيرس «سي»

قال الدكتور محمد القصاص استشاري أمراض الكبد بجامعة حلوان وعضو لجنة الفيروسات الكبدية، إنه خلال الفترات الماضية كانت مصر تمتلك عدداً كبيراً للغاية من مرضى فيروس C، لكن بعد المجهودات التي تم بذلها من قِبل وزارة الصحة؛ بلغت نسبة الشفاء 97% ممن يعلمون أنهم مرضى.

وأوضح “القصاص”، خلال تصريحاته في حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى عبر فضائية “النهار”، أن التحدي القادم الذي يستعدون لمواجهته؛ هو عمليات المسح لكي يتم التعرف على المواطنين المصابين بالفيروس ولا يعلمون ذلك، والذين يُقدّر عددهم 3 مليون مواطن.

ولفت إلى أن فيروس C من الفيروسات الصامتة التي من الممكن أن تتواجد لدى المريض لمدة 20 أو 30 عاماً دون أن يدرك أنه مصاباً به، لذلك يتم إجراء مسح للأشخاص السليمة.

وأضاف عضو لجنة الفيروسات، أنه تم إصدار قرار يقضي بوجوب عمل مسح لـ 6 فئات في المجتمع مجانًا، حيث يشمل 10 مليون مواطناً في المرحلة الأولى، ويضم فئات: الموظفين الإداريين في الدولة، نزلاء السجون، جميع طلبة الجامعات، بنوك الدم، وراغبي السفر أو الراغبين في الحصول على شهادات الخلوّ من الأمراض من وزارة الصحة، وكذلك راغبي الخدمة العسكرية.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات النادرة الفيروس يختفي من تلقاء نفسه، مضيفًا أنه من الضروري عند إعطاء المريض العلاج؛ أن يتم التأكد من أن مناعة المريض تتحمل العلاج، خاصةً في المراحل المتقدمة التي تضطر الطبيب أحياناً لتغيير الجرعات وكمياتها.

أيضاً أكّد أنه لا يمكن إنكار أن القطاع الصحي بمصر مسئول عن جزء كبير من التسبب ف الإصابة بفيروس C، لذلك لا بد من مواجهة هذا الأمر، وتفعيل دور الرقابة من الوزراة على المستشفيات.