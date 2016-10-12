أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مذيعة «نهار جديد» تحذر من شائعات السوشيال ميديا

Google+ Print
مذيعة «نهار جديد» تحذر من شائعات السوشيال ميديا مذيعة «نهار جديد» تحذر من شائعات السوشيال ميديا

الإعلامية أسماء مصطفى

حذرت الإعلامية أسماء مصطفى  من وجود سلاح “مش جديد” يتم استخدامه بقوة خلال الآونة الأخيرة؛ وهو سلاح الشائعات التي يتم ترديدها بدون وعي في “السوشيال ميديا”، لدرجة أنه من الممكن أن يُقتل أحدهم نفسياً ومعنوياً ببعض الكلمات والشائعات التي يقولها البعض دون ان يلقوا لها بالاً.

وأضافت “أسماء” خلال حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، أنه بعد توضيح “اللبس” الذي حدث فيما يخص قرار الرئيس عبد الفتاح تجاه ملك البحرين، خلال حلقة أمس، لم تجد في العديد من تعليقات مستخدمي الـ”فيس بوك” على هذا الأمر أي جملة مفيدة توضح سبب اعتراضهم واختلافهم معها في الأمر، “كله شتيمة بس..طب وضح سبب اعتراضك طيب” على حد قولها.

وأوضحت مذيعة النهار أنه من الممكن أن يكون كلامها وأداءها كمذيعة لا يرضيك كمشاهد ولديك انتقادات لها، مضيفةً: “وده على عيني وراسي وحقك”، لكن أن تكون بعض الانتقادات في “فيس بوك” عبارة عن “شتائم” فقط؛ دون أن تجد جملة واحدة مفيدة توضح أسباب الاختلاف والانتقاد، والتي ستلتفت لها بلا شك إن كانت منطقية؛ فهذا بالتأكيد أمر لن يشغلها وستظل تقول الحق وتبحث عن سبل حل الأزمات دون الالتفات لهذا “الهري”، ثم قالت ساخرةً “وانتوا عارفين الفيس بوك عندنا بيحبني قد إيه”.

واختتمت أسماء حديثها مؤكدة أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي :”بيزايدوا ويتكلموا في أي حاجة والسلام” سواء فن أو أو موضة أو سياسة، والجميع أصبحوا خبراء استراتيجيين “ومفيش مجال على السوشيال اتحرّم فيه الهري حتى أعراض الناس” على حد قولها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا