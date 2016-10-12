مذيعة «نهار جديد» تحذر من شائعات السوشيال ميديا

حذرت الإعلامية أسماء مصطفى من وجود سلاح “مش جديد” يتم استخدامه بقوة خلال الآونة الأخيرة؛ وهو سلاح الشائعات التي يتم ترديدها بدون وعي في “السوشيال ميديا”، لدرجة أنه من الممكن أن يُقتل أحدهم نفسياً ومعنوياً ببعض الكلمات والشائعات التي يقولها البعض دون ان يلقوا لها بالاً.

وأضافت “أسماء” خلال حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، أنه بعد توضيح “اللبس” الذي حدث فيما يخص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه ملك البحرين، خلال حلقة أمس، لم تجد في العديد من تعليقات مستخدمي الـ”فيس بوك” على هذا الأمر أي جملة مفيدة توضح سبب اعتراضهم واختلافهم معها في الأمر، “كله شتيمة بس..طب وضح سبب اعتراضك طيب” على حد قولها.

وأوضحت مذيعة النهار أنه من الممكن أن يكون كلامها وأداءها كمذيعة لا يرضيك كمشاهد ولديك انتقادات لها، مضيفةً: “وده على عيني وراسي وحقك”، لكن أن تكون بعض الانتقادات في “فيس بوك” عبارة عن “شتائم” فقط؛ دون أن تجد جملة واحدة مفيدة توضح أسباب الاختلاف والانتقاد، والتي ستلتفت لها بلا شك إن كانت منطقية؛ فهذا بالتأكيد أمر لن يشغلها وستظل تقول الحق وتبحث عن سبل حل الأزمات دون الالتفات لهذا “الهري”، ثم قالت ساخرةً “وانتوا عارفين الفيس بوك عندنا بيحبني قد إيه”.

واختتمت أسماء حديثها مؤكدة أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي :”بيزايدوا ويتكلموا في أي حاجة والسلام” سواء فن أو رياضة أو موضة أو سياسة، والجميع أصبحوا خبراء استراتيجيين “ومفيش مجال على السوشيال اتحرّم فيه الهري حتى أعراض الناس” على حد قولها.