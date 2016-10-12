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«أبل» تبني مركز أبحاث في الصين

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«أبل» تبني مركز أبحاث في الصين «أبل» تبني مركز أبحاث في الصين

ستيف جوبز، مالك شركة أبل – أرشيفية

أعلنت شركة “أبل” الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها ستبني مركزًا للأبحاث والتطوير بمدينة شنتشن الصينية، إذ تتطلع الشركة لدفع النمو في ثاني أكبر في العالم في ظل منافسة متنامية.

وتأتي خطوة بناء المركز في “شنتشن” عقب خطة مماثلة لبناء مركز في بكين، فيما تتطلع “أبل” إلى العودة بقوة إلى السوق الصينية بعد نمو الحصة السوقية لشركات مثل:” هواوي تكنولوجيز، وفيفو” على حساب الحصة السوقية لـ”أبل”، وهاتفها الشهير “آيفون”.

وذكرت صحيفة “شنتشن إيكونوميك ديلي” أن “تيم كوك”، الرئيس التنفيذي لـ”أبل” أعلن الخطوة أثناء اجتماع مع مسؤولين كبار في المدينة الصينية الجنوبية، حيث يشارك في حدث عن الابتكار في عموم الصين.

وقال “جوش روزنستوك”، المتحدث باسم “أبل”: “نحن متحمسون لافتتاح مركز جديد للأبحاث والتطوير هنا العام المقبل حتى يمكن لفريق مهندسينا العمل عن كثب أكبر والتعاون مع شركائنا في مجال التصنيع”.

ونقلت “رويترز” عن “روزنستوك”: “يهدف مركز شنتشن إلى جانب مركز بكين إلى تقوية العلاقات مع الشركاء المحليين والجامعات حتى نعمل على دعم مهارات التطوير في عموم البلاد”.

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