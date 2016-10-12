المغني البريطاني «رود ستيوارت» يحصل على لقب «فارس»

أصبح بإمكان مغني البوب البريطاني رود ستيوارت الآن أن يطلق على نفسه السير رودريك بعد أن منحه الأمير وليام لقب فارس في حفل في قصر باكنجهام يوم الثلاثاء تقديرا لخدماته في الموسيقى والأعمال الخيرية على مدار 50 عاما.

وقدم ستيوارت أغاني حققت نجاحا كبيرا منها (ماجي ماي) و(يو وير إت ويل) و(تونايتس ذا نايت).

وأبلغ المغني المولود في لندن الصحفيين بعد حصوله على الوسام أنه يشعر بسعادة غامرة.

وتزوج ستيوارت البالغ من العمر 71 عاما ثلاث مرات واصطحب معه إلى الحفل زوجته بيني لانكستر وابنيه الصغيرين آيدن وألاستير.

رويترز