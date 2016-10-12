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تروجيت ضيفا ثقيلا على طنطا في الجولة الرابعة للدوري

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تروجيت ضيفا ثقيلا على طنطا في الجولة الرابعة للدوري تروجيت ضيفا ثقيلا على طنطا في الجولة الرابعة للدوري

فريق بتروجيت

يحل فريق بتروجت ضيفا ثقيلا على نظيره طنطا فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، على ملعب استاد طنطا فى افتتاح الجولة الرابعة للدورى الممتاز لكرة القدم.

يدخل ممثل الغربية اختبارًا صعبا على أرضه حيث لا يزال طنطا الوافد الجديد فى مسابقة الدورى الممتاز يعاني من عدم تمكن لاعبيه من الاعتياد على أجواء المنافسة مع الكبار، ففاز الفريق فى مباراة واحدة على أسوان، وتلقى هزيمتين أمام المقاصة بثلاثية نظيفة، تلتها هزيمة أخرى أمام سموحة، ليحتل المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.

أما بتروجت، فهو فى المركز الثالث برصيد سبع نقاط جمعها من فوزين على وادى دجلة وأسوان وتعادل مع الداخلية.

وسيسعى لاعبو بتروجت إلى مواصلة نتائجهم الإيجابية على حساب طنطا على أمل البقاء ضمن مربع الصدارة، وهى المنطقة المفضلة للفريق البترولى منذ فترة طويلة.

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