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«نوارة» و«هيبتا» و«اشتباك» بالإنجليزية في مهرجان القاهرة السينمائي ‎

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«نوارة» و«هيبتا» و«اشتباك» بالإنجليزية في مهرجان القاهرة السينمائي ‎ «نوارة» و«هيبتا» و«اشتباك» بالإنجليزية في مهرجان القاهرة السينمائي ‎

لقطة من فيلم نوارة

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثامن و الثلاثين، تنظيم قسم خاص في إطار الدورة الثامنة والثلاثين – المقرر لها من الـ ١٥ وحتى الـ ٢٤ من نوفمبر المقبل، والذي يهتم بعرض مجموعة من الأفلام المصرية المتميزة التي أُنتجت عامي 2015 و 2016 بعد ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

ويهدف العرض إلى تعريف الضيوف الأجانب بالمستوى الذي وصلت إليه السينما المصرية، ونجاح بعض الأفلام التي فرضت نفسها في المهرجانات الدولية في حصد عدد من الجوائز المهمة في تلك المهرجانات، ومنها : “نوارة ” من إخراج هالة خليل، وبطولة منة شلبي؛ التي نالت جائزة أحسن ممثلة في مهرجان دبي 2016، كما نال الفيلم جوائز أخرى أحدثها جائزة السيناريو في مهرجان “مالمو”، وشاركها البطولة الفنان محمود حميدة.

وتضمنت قائمة الأفلام التي حصدت جوائز: فيلم “قبل زحمة الصيف ” للمخرج الراحل محمد خان، تمثيل هنا شيحة، وماجد الكدواني، وفيلم “اشتباك” إخراج محمد دياب، وبطولة نيللي كريم – و هو الفيلم الذي افتتح به قسم ” نظرة ما ” في مهرجان “كان” مايو الماضي – فيلم ” هيبتا ” للمخرج هادي الباجوري، بطولة ماجد الكدواني.

كما تضمنت القائئمة: فيلم “سكر مر” من إخراج هاني خليفة، “خارج الخدمة” للمخرج محمود كامل، وتمثيل رضا، وأحمد الفيشاوي، “حرام الجسد” إخراج خالد الحجر، وبطولة ناهد السباعي، أحمد عبدالله محمود مع محمود البزاوي، وفيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” إخراج يسري نصر الله، وبطولة ليلى علوي، ومنة شلبي مع باسم سمرة .

 

 

 

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