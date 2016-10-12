ندب سعيد قاسم وكيلًا لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد

أعلن السيد رزق، المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، أن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، قرر ندب سعيد قاسم، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك خلفاً للدكتور سيد بسيونى، وكيل المديرية، الذى حصل على إجازة منذ قدومه من إدارة الفيوم التعليمية كوكيل لبورسعيد .

وأضاف رزق، أنه قد تم ندب الدكتور السيد بسيونى، وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية .

يذكر أن الدكتور نبوى باهى، مدير مديرية التربية والتعليم الحالى، كان يشغل منصب وكيل المديرية أثناء تواجد المديرة السابقة للمديرية، الدكتورة فاتن صالح؛ التى تم ترقيتها للعمل كمستشار لوزير التربية والتعليم .