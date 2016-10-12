ضبط 6 بنادق و5 متهمين و45 قضية تموينية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية بسوهاج فجر اليوم، برئاسة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية حملة مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية تحت إشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج استهدفت محرزى الأسلحة النارية غير المرخصة والخارجين على القانون والمخلين بقواعد الأمن العام، وذلك بمركز العسيرات جنوب المحافظة، وقد أسفرت الحملة عن ضبط "2" بندقية آلية، "4" بنادق خرطوش، "5" طلقات.

وتمكن ضباط مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة وبإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية من شن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، وأسفرت الحملة عن ضبط "45" قضية تموينية من بينها ضبط "بكر م. م . ا" 49 سنة صاحب محل تموين ويقيم دائرة مركز البلينا لتصرفه فى "49185" كيلو جرام دقيق وبيعها فى السوق السوداء، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11079 جنح مركز البلينا لسنة 2016.

وكما تم ضبط "عصمت . م . م" 51 سنة صاحب مستودع بوتاجاز ويقيم دائرة مركز البلينا لبيعه أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر المقرر- تحرر عن ذلك المحضر رقم 10488 جنح مركز البلينا لسنة 2016.

وأنهت الحملة أعمالها بتحرير "11" قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و"7" قضايا مخابز إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و"5" قضايا مخابز إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و"9" قضايا عدم حمل شهادة صحية ، و"4" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل، و"4" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش ، و"3" قضايا مخابز عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

فى سياق متصل، قال اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة، وتأكيداً لسيادة القانون، قامت المديرية بإشراف اللواءان نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير لفرقة الشرق بتأمين تنفيذ " 53 " حكم وقرار قضائى وإدارى بدائرة المديرية، ففى مركز شرطة جهينة - تم تأمين إزالة " 20 " حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتم تأمين إزالة "10" حالات مبانى بدون ترخيص، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3038 إدارى المركز لسنة 2016.

وشهد مركز شرطة ساقلتة تأمين تنفيذ "8" أحكام وقرارات قضائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2184 إدارى المركز لسنة 2016، وفى مركز شرطة أخميم تم تأمين تنفيذ "15 " قرار تعد على أملاك الدولة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4573 إدارى المركز لسنة 2016 .

وأشار مدير أمن سوهاج في تصريحات صحفية، إلى أن المديرية تتبع خطة ممنهجة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة فى هذا الشأن من أجل إعلاء سيادة القانون والحفاظ على أملاك الدولة والزراعة والرى والصرف والحد من البناء بدون ترخيص، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.