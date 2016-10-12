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رئيس قبرص يغادر القاهرة بعد انتهاء القمة المصرية اليونانية القبرصية

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رئيس قبرص يغادر القاهرة بعد انتهاء القمة المصرية اليونانية القبرصية رئيس قبرص يغادر القاهرة بعد انتهاء القمة المصرية اليونانية القبرصية

>(أ ش أ)

 غادر الرئيس القبرصى نيكولاس انستاسيادس القاهرة اليوم الأربعاء، بعد المشاركة فى القمة المصرية اليونانية القبرصية التى اتفقت على تفعيل الربط بين موانىء الدول الثلاث وزيادة التعاون السياحى.

 

وقد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره القبرصى نيكوس أنستاسيادس، ورئيس الوزراء اليونانى اليكسيس تسيبراس ( إعلان القاهرة) الصادر عن القمة الرابعة للآلية الثلاثية للتعاون، والذى أكدوا فيه عزمهم على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثلاثى فى مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والسياحية، والبناء على ما يجمع بين واليونان وقبرص من قيم مشتركة من أجل إرساء دعائم الأمن، والاستقرار، والسلام، ودفع عملية التنمية فى منطقة شرق المتوسط.

 

وقد أعلن الرئيس القبرصى فى نهاية القمة الرابعة للآلية الثلاثية للتعاون بين مصر واليونان وقبرص التى عقدت أمس الثلاثاء بقصر الاتحادية بمشاركة زعماء الدول الثلاث، عن استضافة بلاده للقمة الثلاثية المقبلة خلال العام المقبل.

 


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مصر 365

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