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رئيس قبرص يغادر القاهرة بعد مشاركته في القمة الثلاثية

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رئيس قبرص يغادر القاهرة بعد مشاركته في القمة الثلاثية رئيس قبرص يغادر القاهرة بعد مشاركته في القمة الثلاثية

غادر الرئيس القبرصي نيكولاس انستاسيادس القاهرة اليوم الأربعاء، بعد المشاركة في القمة المصرية اليونانية القبرصية التي اتفقت على تفعيل الربط بين موانىء الدول الثلاث وزيادة التعاون السياحي.

وقد أقر الرئيس عبد الفتاح والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس ( إعلان القاهرة) الصادر عن القمة الرابعة للآلية الثلاثية للتعاون، والذي أكدوا فيه عزمهم على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والسياحية، والبناء على ما يجمع
> بين واليونان وقبرص من قيم مشتركة من أجل إرساء دعائم الأمن، والاستقرار، والسلام، ودفع عملية التنمية في منطقة شرق المتوسط.

وقد أعلن الرئيس القبرصي في نهاية القمة الرابعة للآلية الثلاثية للتعاون بين مصر واليونان وقبرص التي عقدت أمس الثلاثاء بقصر الاتحادية بمشاركة زعماء الدول الثلاث،
> عن استضافة بلاده للقمة الثلاثية المقبلة خلال العام المقبل.

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