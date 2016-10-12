أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34 الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل، وارتفاع الموج على البحر المتوسط من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية والبحر الأحمر شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات الجمهورية :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

الإسكندرية 20 31

مطروح 19 33

بورسعيد 23 28

دمياط 24 29

شرم الشيخ 26 34

رفح 16 30

كاترين 14 29

سيوة 18 38

المنيا 20 35

الفيوم 22 35.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا