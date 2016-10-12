الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل، وارتفاع الموج على البحر المتوسط من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية والبحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات الجمهورية :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

الإسكندرية 20 31

مطروح 19 33

بورسعيد 23 28

دمياط 24 29

شرم الشيخ 26 34

رفح 16 30

كاترين 14 29

سيوة 18 38

المنيا 20 35

الفيوم 22 35.