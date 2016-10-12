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بعثة الزمالك تصل جنوب إفريقيا استعدادًا لذهاب نهائي دوري الأبطال

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بعثة الزمالك تصل جنوب إفريقيا استعدادًا لذهاب نهائي دوري الأبطال بعثة الزمالك تصل جنوب إفريقيا استعدادًا لذهاب نهائي دوري الأبطال

وصلت بعثة فريق الزمالك صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار “أورتابو” بجوهانسبرج فى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز فى ذهاب الدور النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

واصطحب مؤمن سليمان المدير الفني جميع لاعبي الفريق المتاحين بالقائمة وهم (أحمد الشناوي – محمود جنش – عمر صلاح – علي جبر – إسلام جمال – أحمد دويدار – أحمد توفيق – رمزي خالد – طارق حامد – إبراهيم صلاح – معروف يوسف – أيمن حفني – شيكابالا – مصطفي فتحي – ستانلي – مايوكا – باسم مرسي).

كما قرر مؤمن سليمان اصطحاب اللاعب علي فتحي إلى جنوب إفريقيا علي الرغم من عدم تعافيه من الإصابة.

ويواجه الزمالك نظيره الجنوب إفريقى فى تمام الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد فى بريتوريا.

وصلت صباح اليوم، الأربعاء، بعثة فريق الزمالك إلى مطار أور تابو بجوهانسبرج فى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز فى ذهاب الدور النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

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