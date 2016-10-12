6 خطوات صحية لعلاج حبوب الشباب العميقة

حبوب الشباب العميقة تشكل خطرًا كبيرًا على جمال وصحة البشرة، حيث تترك ندبات تظل آثارها على سطح البشرة لفترات كبيرة أو طوال العمر، ولتجنب ذلك تقدم إخصائية التجميل "إسراء حسنى" لتجنب ذلك يمكننا القيام بـ6 خطوات منزلية لتنظيف الحبوب العميقة:

1- الحرص على تنظيف خلايا البشرة بواسطة البخار للتخلص من الأتربة والأوساخ المتراكمة التى تتسبب فى ظهور الحبوب العميقة تحت الجلد.

2- مسح البشرة بقطعة مغموسة بمحلول تنظيف البشرة، وهذا سيساعد على تطهير الخلايا من الداخل.

3- استخدام مقشر كريمى يفرك به البشرة لمدة 5 دقائق للتأكد من التخلص من الخلايا الميتة.

4- تدهن البشرة بكريم مرطب ليساعد على تهدئة الوجه، مع الحرص أن يكون المرطب للبشرة الدهنية مائى، ومرطب البشرة الجافة يكون من الجلسرين.

5- البشرة التى تظهر عليها حبوب الشباب تحتاج إلى مستحضرات تجميل تحتوى على فيتامين E وفيتامين ب 5

6- يجب استخدام كريم تغذية فى المساء وهذا سيساعد على عدم ظهور الحبوب من جديد.

وتؤكد أخصائية التجميل إسراء حسنى أن برنامج علاج حبوب الشباب يجب أن يطبق على البشرة من مرة إلى اثنتين شهريًا.