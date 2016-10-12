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طقس اليوم مائل للحرارة شمالا حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34

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طقس اليوم مائل للحرارة شمالا حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 طقس اليوم مائل للحرارة شمالا حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل، وارتفاع الموج على البحر المتوسط من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية والبحر الأحمر شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

 

القاهرة 22 34

الإسكندرية 20 31

مطروح 19 33

بورسعيد 23 28

دمياط 24 29

بلطيم 22 30

الإسماعيلية 23 34

السويس 22 34

العريش 17 31

نخل 12 32

طابا 14 32

الطور 24 29

مرسى علم 26 35

الغردقة 24 35

شرم الشيخ 26 34

رفح 16 30

كاترين 14 29

سيوة 18 38

المنيا 20 35

الفيوم 22 35

رأس سدر 19 33

أبوسمبل 23 38

وسط الدلتا 21 34

أسيوط 19 35

سوهاج 21 35

الأقصر 21 37

أسوان 23 40

شلاتين 23 34

حلايب 25 32

الوادى الجديد 23 37

قنا 21 37

نويبع 20 32

السلوم 21 34

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 27 41

المدينة 25 37

الرياض 21 35

المنامة 28 33

أبوظبى 25 36

الدوحة 27 38

الكويت 21 38

دمشق 11 31

بيروت 22 29

عمان 16 30

القدس 18 27

غزة 21 30

بغداد 17 35

مسقط 29 35

صنعاء 11 26

الخرطوم 29 42

طرابلس 18 34

تونس 17 26

الجزائر 14 27

الرباط 14 22

نواكشوط 24 35

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

 

أنقرة 09 25

اسطنبول 19 24

اسلام اباد 19 33

نيودلهى 22 36

جاكرتا 24 31

بكين 09 17

كوالامبور 25 33

طوكيو 15 23

أثينا 20 27

روما 09 19

باريس 03 15

مدريد 09 15

برلين 06 11

لندن 09 15

مونتريال 08 19

موسكو 01 06

نيويورك 13 19

واشنطن 11 20


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