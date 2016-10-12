أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«فيفا» يعين أول رئيس لقطاع كرة القدم النسائية

Google+ Print
«فيفا» يعين أول رئيس لقطاع كرة القدم النسائية «فيفا» يعين أول رئيس لقطاع كرة القدم النسائية

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تعيين ساراي بيرمان كأول رئيسة لقطاع كرة القدم النسائية.

وقال “فيفا” الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له إن “النيوزيلندية بيرمان ستقود القطاع المستحدث ضمن مجلس إدارة الإتحاد الدولي”.

وذكر الإتحاد في بيان: “كونها المرأة الوحيدة العضو في لجنة إصلاح فيفا 2016 فإنها أيدت بقوة التغيير داخل المنظمة خاصة بالدعوة لشغل المرأة مناصب قيادية”.

وستتولى بيرمان – التي لعبت لصالح منتخب ساموا وعملت نائباً للأمين العام لإتحاد الكرة في الأوقيانوس – مهام منصبها في 14 نوفمبر  المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا