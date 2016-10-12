«فيفا» يعين أول رئيس لقطاع كرة القدم النسائية

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تعيين ساراي بيرمان كأول رئيسة لقطاع كرة القدم النسائية.

وقال “فيفا” الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له إن “النيوزيلندية بيرمان ستقود القطاع المستحدث ضمن مجلس إدارة الإتحاد الدولي”.

وذكر الإتحاد في بيان: “كونها المرأة الوحيدة العضو في لجنة إصلاح فيفا 2016 فإنها أيدت بقوة التغيير داخل المنظمة خاصة بالدعوة لشغل المرأة مناصب قيادية”.

وستتولى بيرمان – التي لعبت لصالح منتخب ساموا وعملت نائباً للأمين العام لإتحاد الكرة في الأوقيانوس – مهام منصبها في 14 نوفمبر المقبل.