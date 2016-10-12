اليوم.. المصرى يستضيف مصر المقاصة على ستاد برج العرب بالدوري

يستضيف النادى المصرى البورسعيدى نظيره مصر المقاصة على ستاد الجيش ببرج العرب فى السابعة والنصف مساء اليوم .

ويسعى العميد حسام حسن لاستغلال الحالة المعنوية للاعبيه بعد الفوز على الشرقية بهدف دون رد فى الجولة الماضية للفوز على الفريق الفيومى الذى يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد فوزه بثلاثة أهداف دون رد على انبى فى الجولة الثالثة للمسابقة .

وجاءت قائمة المصرى لمواجهة المقاصة كالتالى أحمد بوسكا، أحمد عبد الفتاح، أسامة عزب، أحمد أيمن منصور، محمد حمدى، فريد شوقى، أحمد سمير، موسى داو، عمرو موسى، إسلام صالح، أحمد كابوريا، أحمد شكرى، عبدالله بيكا، محمد ماجد أونش، أحمد قطاوى، حمادة ناصر، هيرمان كواو، أحمد شرويدة، أحمد جمعة.

بينما قال إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة أن فريقه يتعامل مع منافسات بطولة الدورى للموسم الحالى مرحلة بمرحلة، بحيث ينصب تركيزه على كل مباراة على حدة، مشيرا إلى أن الهدف هو دخول المربع الذهبى من أجل العودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم المقبل.