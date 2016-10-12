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إصابة جنديين فرنسيين بجروح خطيرة في انفجار طائرة بدون طيار بالعراق

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إصابة جنديين فرنسيين بجروح خطيرة في انفجار طائرة بدون طيار بالعراق إصابة جنديين فرنسيين بجروح خطيرة في انفجار طائرة بدون طيار بالعراق

قالت صحيفة لو موند يوم الثلاثاء إن جنديين فرنسيين أصيبا بجروح خطيرة في العراق كما قتل اثنان من مسلحي البشمركة الكردية في انفجار طائرة ملغومة بدون طيار أرسلتها جماعة على صلة بتنظيم “داعش”.

وأضافت أنه تم اعتراض الطائرة وهي تحلق وانفجرت بعد أن هبطت على الأرض فيما قد يصبح أول هجوم يشنه مقاتلو التنظيم المتشدد على القوات الخاصة الفرنسية باستخدام طائرة بدون طيار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم وقع في الثاني من أكتوبر .

ولم يتضح هل تم تفجير الطائرة عن بعد أم أنها احتوت على قنبلة موقوتة.

ونقل الجنديان الفرنسيان على الفور لتلقي العلاج في منشأة طبية بفرنسا. وقالت لو موند إن أحدهما “بين الحياة والموت”.

وأصيب جنود فرنسيون آخرون بجروح طفيفة في الانفجار لكن الصحيفة لم تذكر أي أعداد محددة.

ويوجد نحو 500 جندي فرنسي في العراق في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة متشددي “داعش”. ويشمل هذا العدد قوات خاصة تدرب البشمركة الكردية في شمال العراق.

وأحجمت وزارة الدفاع الفرنسية التي تطبق سياسة عدم الخوض في عمليات القوات الخاصة عن التعليق على تقرير لو موند.

ولم يؤكد متحدث عسكري عراقي في بغداد التقرير ولم تتوفر مصادر من البشمركة للتعليق على الفور.

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