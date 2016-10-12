باترويت تدمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه مأرب وسط اليمن

اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية " باتريوت"، التابعة لقوات التحالف العربى بقيادة السعودية، 3 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثيين وصالح قبل فجر اليوم باتجاه المدينة مأرب وسط اليمن.

وأوضح مركز سبأ الاعلامى التابع للمقاومة، المؤيدة للجيش اليمنى، أنه تم اعتراض صاروخين باتجاه المدينة فى منتصف الليل الفرق بينهما 5 دقائق وبعدها بساعتين تم اعتراض صاروخ ثالث , وأكد أنه تم تدمير هذه الصواريخ بدون حدوث أى خسائر، وسمع دوى تفجير الصواريخ فى أرجاء المدينة .

> وتستهدف المليشيات مدينة مأرب حيث مقر الفرقة الثالثة العسكرية التابعة للقوات الحكومية اليمنية ومقر قوات التحالف العربى بشكل شبه يومى بصواريخ بالستية تعترضها باترويت بنجاح .

وأشار المركز إلى أن مدينة مأرب تستضيف حوالى مليونى يمنى نزحوا من محافظات الشمال المجاورة لها بسبب الأعمال العسكرية من قبل المليشيات الحوثية وحليفهم الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

من ناحية أخرى عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب اجتماعا برئاسة المحافظ سلطان العرادة رئيس اللجنة حضره اللواء عادل القمرى المفتش العام للقوات المسلحة المكلف بقيادة المنطقة العسكرية الثالثة .. وأكد المحافظ أن قيادة المحافظة ستكون عونا وسندا لقائد المنطقة فى مهامه لتحرير ما تبقى من مديرية صرواح وكامل تراب الوطن من المليشيات الحوثية.

وأكد أن المرحلة القادمة حاسمة وتتطلب بذل المزيد من الجهود فى سبيل تخليص الوطن من ما وصفه بـ"المد الفارسي" وتحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع محافظة مأرب عاصمة إقليم سبأ اليمنى.

وقال اللواء القميرى أن الهدف هو تحرير صرواح ونهم بمحافظة صنعاء من الانقلابيين فى إشارة إلى الميليشيات الحوثية وصالح- وإعادة كامل مؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب .. مؤكدا أن الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت والأخبار السارة لأبناء الشعب اليمنى.