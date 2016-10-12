علماء أمريكيون يتوصلون لعلاج جينى جديد لمرض الزهايمر

قال علماء أمريكيون، إنه يمكن التوصل لعلاج لمرض الزهايمر عبر علاج جينى.

وأشار الخبراء – وفقا لصحيفة دايلى ميل البريطانية- إلى أن إدخال جين معين يمكن أن يحول دون تشكيل الكتل البروتينية التى تتواجد فى أدمغة الأشخاص المصابين بالخرف.



> وأضاف الخبراء، أن الترسبات -التى تتكون من بروتين الايميلويد بيتا- يعتقد أنها تتسبب فى انهيار خلايا المخ.



> وأظهرت الدراسة أن جين "بى جى سى -1 الفا" يحول دون تكتل البروتين ويحافظ على عقول الفئران التى أجريت التجارب عليها بصحة جيدة.

>

وأعرب الخبراء عن أملهم فى أن تقود هذه النتائج إلى التوصل لعلاج جديد للخرف لملايين الأشخاص المصابين حول العالم.



> واستخدم الباحثون بالكلية الملكية بلندن نوعا من الفيروس المعدل لإدخال جين "بى جى سى -1 ألفا" إلى خلايا المخ، وقاموا بحقن الفيروس فى منطقتين بمخ الفئران المعرضة لمرض الزهايمر.