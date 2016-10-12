علماء أمريكيون يتوصلون لعلاج جينى جديد لمرض الزهايمر

>لندن (أ ش أ)
قال علماء أمريكيون، إنه يمكن التوصل لعلاج لمرض الزهايمر عبر علاج جينى.
وأشار الخبراء – وفقا لصحيفة دايلى ميل البريطانية- إلى أن إدخال جين معين يمكن أن يحول دون تشكيل الكتل البروتينية التى تتواجد فى أدمغة الأشخاص المصابين بالخرف.
> وأضاف الخبراء، أن الترسبات -التى تتكون من بروتين الايميلويد بيتا- يعتقد أنها تتسبب فى انهيار خلايا المخ.
> وأظهرت الدراسة أن جين "بى جى سى -1 الفا" يحول دون تكتل البروتين ويحافظ على عقول الفئران التى أجريت التجارب عليها بصحة جيدة.
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وأعرب الخبراء عن أملهم فى أن تقود هذه النتائج إلى التوصل لعلاج جديد للخرف لملايين الأشخاص المصابين حول العالم.
> واستخدم الباحثون بالكلية الملكية بلندن نوعا من الفيروس المعدل لإدخال جين "بى جى سى -1 ألفا" إلى خلايا المخ، وقاموا بحقن الفيروس فى منطقتين بمخ الفئران المعرضة لمرض الزهايمر.
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