5 علاجات طبيعية للبنكرياس.. أبرزها الثوم والبروكلى

يتجاهل الناس صحة البنكرياس الذى يقع فى تجويف البطن خلف المعدة، فى حين يشعرون بالقلق على صحة قلوبهم والرئتين والكلى.

ويعتبر البنكرياس مصدر الأنسولين ولديه وظيفتان أساسيتان وهما السيطرة على مستويات السكر فى الدم، وجعل الإنزيمات تهضم الدهون والبروتينات، كما يساعد الجسم على تكسير المواد الغذائية بشكل أكثر كفاءة وامتصاص العناصر الغذائية الخاصة به.

وإذا لم يعمل البنكرياس بشكل صحيح، يمكن أن تنشأ العديد من المشاكل الصحية، بما فى ذلك مرض السكر، والتهاب البنكرياس، وحتى سرطان البنكرياس.

وفيما يلى يقدم الموقع الأمريكى“Top10homeremedies” 10 أطعمة مدهشة التى تساعد على علاج مشاكل البنكرياس، وتشمل:

1. الثوم

يحتوى الثوم على مركب يطلق عليه اسم "الأليسين"، الذى له خصائص مضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات وكذلك يجعل البنكرياس قادرا على الوقاية من السرطان.

2. الزبادي

الزبادى يساعد على استبدال وتجديد البكتيريا الصحية فى الأمعاء الخاص بك، وهو أمر مهم لصحة الجهاز الهضمي، وصحة الجهاز الهضمى أمر مهم لصحة البنكرياس.

3. السبانخ

السبانخ هو مصدر جيد للحديد وفيتامين (ب)، وهما من العناصر الغذائية التى يحتاجها البنكرياس لكى يعمل بشكل صحيح.

عندما يتلقى الجسم هذه المواد الغذائية بكميات كافية، يعطى البنكرياس فرصة أقل لإصابة بالتهاب الذى يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

4. الكركم

الكركم له خصائص مضادة للسرطان التى تساعد على منع العديد من أنواع السرطان بما فيها سرطان البنكرياس، حيث إنه يحتوى على مركب "الكركمين" الفعال فى تحديد الخلايا السرطانية المحتملة ويساعد فى تدمير هذه الخلايا الضارة دون الإضرار بالخلايا السليمة.

5. البروكلى

الخضراوات التى تنتمى إلى عائلة القرنبيط وعلى وجه الخصوص البروكلي، مفيدة للغاية لصحة البنكرياس، حيث إنه يحتوى على مستويات عالية من المركبات المحتوية على الكبريت التى تساعد على إزالة السموم من عدة أجهزة فى الجسم، بما فى ذلك البنكرياس، وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس وغيرها من أشكال السرطان.