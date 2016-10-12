للمرة الأولى.. شقيقة بيونسيه تتصدر قائمة بيلبورد 200

تصدرت المغنية سولانج نولز Solange Knowles، شقيقة النجمة بيونسيه Beyonce، قائمة بيلبورد 200 الأمريكية الأسبوعية لأول مرة بأحدث ألبوماتها A Seat At The Table.

وتظهر إحصاءات شركة Nielsen Soundscan أن ألبوم نولز الثالث باع 46 ألف نسخة و26 ألف أغنية وبث 35.7 مليون مرة، خلال الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر تشرين الأول محققاً 72 ألف نقطة.

نال الألبوم إشادة كبيرة من النقاد ويتضمن 21 أغنية تتناول موضوعات تتنوع بين العرق والأنوثة ويشمل ألواناً موسيقية متعددة.

وجاء ألبوم 22, A Million للمغني بون ايفر Bon Iver الحائز على جائزة Grammy، في المركز الثاني بعد أن بيعت منه 58 ألف نسخة و10 آلاف أغنية وبث 17.5 مليون مرة عبر الإنترنت محققاً 71 ألف نقطة.

ورغم أن ألبوم بون ايفر حقق مبيعات لنسخه المطروحة في الأسواق أكبر من سولانج فإن ألبومها تفوق بفضل حجم التداول عبر الإنترنت.

وكان ألبوم المغني وكاتب الكلمات الأيرلندي فان موريسون Van Morrison هو الألبوم الجديد الوحيد الذي انضم للأسماء الـ 10 الأولى بالقائمة هذا الأسبوع.

ألبوم بيونسه مادة للتدريس في الجامعات الأمريكية

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن