اليوم.. استكمال محاكمة رئيس نيابة هرم بقضية حرق الأحراز

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد حلاوة، محاكمة محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق و3 آخرين، لاتهامهم فى واقعة حرق مخزن أحراز فى القضية رقم 7920 لسنة 2016 جنايات قسم ثان أكتوبر؛ ومضبوطات مخزن نيابة الهرم بسماع مرافعة الدفاع.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسى فى حرق الأحراز التى كانت تجرى تحقيقات بشأنها.