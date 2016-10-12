قنصل السودان يشكر الحكومة المصرية على دعم خدمات السودانيين بأسوان

وجه السفير عبد العظيم الشيخ، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، الشكر للحكومة المصرية على دعم الخدمات المقدمة لأعضاء الجالية والزائرين السودانيين داخل محافظة أسوان، هو الذى يؤكد على الروابط التاريخية العريقة الممتدة بين البلدين، وظهرت ملامحها خلال اللقاء الأخير للرئيسين عبد الفتاح السيسى، وعمر البشير، سواء بالقاهرة لاجتماع اللجنة العليا بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، وبالخرطوم لحضور مؤتمر الحوار الوطنى.

وأضاف القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية دعمت منفذ قسطل الحدودى بين مصر والسودان، بالكميات المناسبة من الأمصال واللقاحات الوقائية، مع إنشاء عيادة طبية وتوفير إسعاف للتعامل السريع والفورى مع أى حالات مرضية طارئة، سواء للعاملين أو المسافرين عبر المنفذ.

وأشار الشيخ، إلى أن كل سودانى يعلم تماماً بأن مصر هى العمق الإستراتيجى والأمنى للسودان وكذا بالنسبة للمصريين، وهو الذى يتطلب المزيد من التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتجارية، والذى يتوقف 80% منه على العلاقات الشعبية فى أسوان وحلفا، التى ترتكز على الدور الحيوى للقنصلية السودانية بأسوان والقنصلية المصرية بحلفا.