أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مختار نوح:"الإخوان" تتبع أسلوب التهديد لكل من يطالب بمراجعات داخل التنظيم

Google+ Print
مختار نوح:"الإخوان" تتبع أسلوب التهديد لكل من يطالب بمراجعات داخل التنظيم مختار نوح:"الإخوان" تتبع أسلوب التهديد لكل من يطالب بمراجعات داخل التنظيم

>كتب أحمد عرفة

قال مختار نوح، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن التهديدات الداخلية أصبحت أسلوبًا تتبعه جماعة الإخوان لضمان بسط سيطرتها على التنظيم بشكل كامل، موضحًا أن التنظيم الخاص بالإخوان يتعمد دائمًا تهديد الأعضاء الذين يطالبون بمراجعات وانتخابات داخلية، سواء من خلال التهديدات المالية أو الإيذاء الجسدى.

 

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، أن التنظيم خلال الفترة الأخيرة اتبع أسلوب تهديد بعض القيادات الذين طالبوا بتغيير القيادات الحالية، إما بأن يوقفوا المد المالى لهم، أو أن يهددهم بالقتل أو الإيذاء أو تجميد العضوية.

 

وأشار مختار نوح، إلى أن عواجيز الإخوان اتبعت هذا الأسلوب عند التسعينيات، خلال مطالبات البعض بإعادة إجراء انتخابات داخلية للتنظيم، بعدما شابهها تزوير، حيث كان يتم تهديد تلك القيادات بشكل مباشر.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365