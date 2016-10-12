مختار نوح:"الإخوان" تتبع أسلوب التهديد لكل من يطالب بمراجعات داخل التنظيم

قال مختار نوح، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن التهديدات الداخلية أصبحت أسلوبًا تتبعه جماعة الإخوان لضمان بسط سيطرتها على التنظيم بشكل كامل، موضحًا أن التنظيم الخاص بالإخوان يتعمد دائمًا تهديد الأعضاء الذين يطالبون بمراجعات وانتخابات داخلية، سواء من خلال التهديدات المالية أو الإيذاء الجسدى.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، أن التنظيم خلال الفترة الأخيرة اتبع أسلوب تهديد بعض القيادات الذين طالبوا بتغيير القيادات الحالية، إما بأن يوقفوا المد المالى لهم، أو أن يهددهم بالقتل أو الإيذاء أو تجميد العضوية.

وأشار مختار نوح، إلى أن عواجيز الإخوان اتبعت هذا الأسلوب عند التسعينيات، خلال مطالبات البعض بإعادة إجراء انتخابات داخلية للتنظيم، بعدما شابهها تزوير، حيث كان يتم تهديد تلك القيادات بشكل مباشر.