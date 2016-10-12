أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة بريطانية: الطلاق يجعل الأبناء أكثر عرضة للتدخين والإدمان

Google+ Print
دراسة بريطانية: الطلاق يجعل الأبناء أكثر عرضة للتدخين والإدمان دراسة بريطانية: الطلاق يجعل الأبناء أكثر عرضة للتدخين والإدمان

>كتبت أمنية فايد

بعد نشر مؤشرات الطلاق العالمية وحصاد للمركز الأول عالميًا فى عدد حالات الطلاق بمعدل حالة طلاق كل 3 دقائق، كشف تقرير نشره الموقع الوقع البريطانى "ديلى ميل" عن الآثار السلبية لانفصال الزوجين على الأطفال.

 

وأكد الباحثون فى التقرير أن انفصال الزوجين يجعل أبناءهما أكثر عرضة للتدخين والإدمان قبل عمر الـ11 بمقدار 3 أضعاف عن غيرهم من الأطفال، وهو ما يزيد من خطر إصابتهم بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية فى عمر مبكر، وهو ما حذر منه الأطباء.

 

وقام الباحثون من جامعة لندن قبل نشر تقريرهم بفحص بيانات 11000 طفل ولدوا بين شهري سبتمبر 2000 ويناير 2002

 

وشملت الدراسة كلاً من الأطفال وأسرهم عندما انفصلوا وبمراقبة تغيرات سلوك هؤلاء الأطفال حتى وصولهم لعمر الـ11 عامًا كانت النتائج أن واحدًا من بين كل 4 أطفال انفصل آبائهم عن بعض وهو فى عمر السابعة أو أقل توجهوا إلى التدخين ومنه إلى الإدمان.

 

وأكد الباحثون في تقريرهم أن الأطفال الذين عانوا من غياب آبائهم عرضه للتدخين والإدمان بمقدار 3 أضعاف قبل أن يصلوا إلى سن المراهقة وهو ما يؤثر على صحتهم بالسلب ويعرضهم لزيادة احتمالية إصابتهم بالأمراض المزمنة مثل السرطان والقلب والأوعية الدموية.

 

وقال معدو الدراسة: "نتائجنا تشير إلى أن غياب الوالدين يرتبط بزيادة مخاطر التدخين والإدمان قبل سن المراهقة، لذلك ينصح بمراقبة الأهل لأطفالهم دائمًا، وفى حالة الانفصال لابد أن يستمر شعور الطفل بوجود والديه فى حياته ما يجعلهم يقتربوا من الحياة الطبيعية".

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب