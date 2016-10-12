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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12/10/2016 بالمصنعية وأسعار الذهب تتخطى كل الحواجز

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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12/10/2016 بالمصنعية وأسعار الذهب تتخطى كل الحواجز سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12/10/2016 بالمصنعية وأسعار الذهب تتخطى كل الحواجز

اليوم في ، حيث نتابع معا آخر أخبار المعدن النفيس اليوم في مصر في محلات الصاغة الأربعاء 12-10-2016، حيث ارتفاع جديد في أسعار المعدن الأصفر للبيع والشراء، مع وجود حالة كبيرة من عدم البيع واتجاه من الركود الشديد داخل محلات الذهب، بالاضافة إلى عزوف المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاعات الأسعار وقلة السيولة المالية لدى المواطنين، والارتفاع الغير مبررللمعدن الأصفر.

وعالميا هبطت أسعار الذهب العالمية بعد بيانات اقتصادية أمريكية، شجعت على البيع في الأسواق، بينما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة 600 ألف برميل، وهدأت الضغوط على السلع، ومن بينها النفط.

الجدير بالذكر أن الذهب سلعة لا غنى عنها بالنسبة للمصريين، وهو عقد أساسي للزواج حيث يشترط أهل العروس قيمة معينة للشبكة، يقوم العريس بشراءها من محلات الصاغة طبقا للقيمة المتفق عليها، ولكن مع غلو أسعار المعدن الأصفر، أصبح الحصول على الشبكة من رابع المستحيلات، مما صعب الزواج لدى العديد من الأسر والشباب الراغب في الزواج، مما قد يرفع نسبة العنوسة في مصر.

وبدأت بالفعل أسر مصرية بتطبيق مبادرة شعبية جديدة من أجل الاستغناء عن الشبكة في الزواج واستبدالها بمبلغ مالي يتم إيداعه في حساب العروس، وبدأت العديد من العائلات تطبيق ذلك بالفعل، بسبب تكاليف الذهب التي أصبحت باهظة، ولا يتحملها الشباب المصري في مقتبل حياته، يذكر أن الذهب يواجه حملة شرسة هذه الأيام من ارتفاع كبير في الأسعار ارتباطا بالدولار في السوق السوداء.
سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12/10/2016

انخفضت أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة، وقال تجار الذهب أن الارتفاع في تداول الذهب، أدى إلى وجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار، حيث يعتبر الذهب مثل تداول النفط.

    سعر الذهب عيار 18: 441.45 جنيه.
    سعر الذهب عيار 21: 515 جنيه.
    سعر الذهب عيار 24: 855.55 جنيه.
    سعر الجنيه الذهب: 4120 جنيه.
    سعر أوقية الذهب: 1255 دولار.

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