سعر الدولار اليوم الأربعاء 12/10/2016 في السوق السوداء و رقم قياسي غير مسبوق ينذر بكارثة

سعر الدولار اليوم، حيث ما زالت العملة الخضراء في ارتفاع مستمر، ولم تثمر جهود الحكومة والبنك المركزي، للتحكم في أسعار الدولار مقابل الجنيه، سوى إلى مزيد من الارتفاعات المتكررة، التي أكلت الأخضر واليابس في مصر، فبارتفاع العملة الأمريكية، ترتفع معها جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير، مما نتج عنه حالة من الغضب الشديد من الشعب المصري تجاه أداء الحكومة.

من ناحية أخرى تسببت ضريبة القيمة المضافة في العديد من المشاكل مع مصلحة الضرائب، وذلك بعد أن دخل القانون حيز التنفيذ، وقال رئيس مصلحة الضرائب أن اللائحة التنفيذية يتم دراستها لكي تقدم إلى مكتب وزير المالية الأسبوع القادم، إلا أن القطاعات الاستثمارية ترفض الضريبة، وتأمل أن لا تصدر لائحة تفسير القانون، بينما تعمل مصلحة الضرائب على العمل المتواصل من أجل الانتهاء من اللائحة.

وأضاف رئيس المصلحة، أن الموظفين التابعين له يعملون ما في وسعهم، من أجل تفسير كافة المواد المتعلقة بالقانون الجديد منعا لأي مشاكل أو اعتراضات من جانب الشركات والقطاعات الاقتصادية، وأكد أيضا أن القانون ليس به استثناءات لأحد وأنه سيطبق على الجميع، بعد عقد العديد من الاجتماعات مع القطاعات المصرفية والبنكية، حرصا على تجاوز نقاط الخلاف، خاصة القطاع السياحي، والمكاتب المهنية والاستشارية، التي تفاجأت بالضريبة، خاصة بعد تفاقم أزمة الدولار.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 12/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 14.60 جنيه للشراء مقابل 14.80 جنيه للبيع، وبذلك يخترق الدولار حاجز 14 جنيه، مع وقف عن الاستيراد العشوائي، وندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

ولم يثمر غلق شركات الصرافة إلا سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، أكد مستوردون أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads