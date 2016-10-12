خادم الحرمين يتبنى ترميم عدد من المساجد التاريخية بالمدينة المنورة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تبني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ترميم عدد من المساجد التاريخية في المدينة المنورة، امتدادا لتبنيه -حفظه الله- ترميم عدد من المساجد في مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال كلمة سموه في ورشة العناية بالمساجد التاريخية التي افتتحت - مساء الاثنين - في المدينة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية، وحضور الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومؤسسة التراث الخيرية.

كما أعلن سموه عن تأسيس صندوق لترميم المساجد التاريخية في المدينة يتيح لكل مواطن المساهمة في نيل فضل ترميمها وتأهيلها.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان في كلمته أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أعطى جل اهتمامه للمساجد التاريخية، مشيرا إلى أنه – أيده الله- وعند إطلاق أي مشروع ترميم في المواقع التاريخية مثل منطقة وسط الرياض، والدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، وغيرها، فإنه يوجه بأن يكون ترميم المساجد التاريخية والاعتناء بها في مقدمة هذه المشروعات.

رسالتنا إعادة الحياة للمسجد التاريخي ودوره في المجتمع وتاريخ الأمة والوحدة الوطنية

وقال سموه: أعطى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - جل اهتمامه للعناية بالمساجد وبشكل أوسع بالتراث الحضاري الوطني، وبدا ذلك من خلال عدد من المشروعات ومنها جامع الإمام تركي بن عبدالله مما يؤكد إيمانه بأن المساجد هي محور للتاريخ والتقاء الناس، كما أعاد –حفظه الله-تأكيد تبني الدولة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، الذي بلورت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلاله حرصها على العناية بالمساجد التاريخية من خلال تأسيس برنامج للعناية بها ضمن مركز التراث العمراني، وعملت مع وزارة الشؤون الإسلامية من خلال اتفاقية تعاون للعناية بالمساجد التاريخية.

وأشار سموه إلى أن الاهتمام بالمساجد التاريخية في المملكة بدأ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وسار على نهجه أبناؤه الملوك رحمهم الله، وشهدت المدينة بدايات مشاريع المساجد التاريخية من خلال ترميم عدد من المساجد، فنحن نقتفي اليوم اثرهم.

وعبر سموه عن تقديره لمبادرة الأمير فيصل بن سلمان بالتبرع بترميم مسجد الإجابة التاريخي، وكذلك مبادرة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بترميم أحد المساجد التاريخية، كما ثمن سموه تبرع عدد من المواطنين ورجال الأعمال في المدينة بالتبرع بترميم 14 مسجدا تاريخيا.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان على أن رسالة البرنامج أن العناية بالمساجد التاريخية ليست لأجل الترميم بذاته، بل لإعادة الحياة للمسجد التاريخي ودوره في المجتمع وايضا إبراز القصة التاريخية التي تحكيها هذه المساجد حيث كان المسجد المحور التي انطلق منه المؤسسون الأوائل لهذه الدولة، فالاهتمام بالمساجد التاريخية هو أيضا تقدير لدور هذه المساجد في الوحدة الوطنية، فلا بد ان تعود لها الحياة لترى الاجيال كيف كان المسجد هو المحور الاساس لهذه الوحدة التي ننعم بخيرها بفضل الله.

وأبرز سموه أمثلة مهمة في مسيرة البرنامج من أبرزها تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ-حفظه الله- ، بنفقات ترميم مسجد الحنفي التاريخي في جدة التاريخية، إضافة إلى رعايته - حفظه الله - لبرنامج خاص للعناية بالمساجد التاريخية في محيط مشروع الدرعية التاريخية، يشمل ترميم 34 مسجداً تاريخياً تعمل على إنجازه كل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، وفي إطار هذا البرنامج افتتح الجامع العتيق "مسجد الشافعي" بجدة التاريخية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه الذي تكفل بنفقاته الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وتم الإعلان حينه عن إنشاء صندوق لترميم المساجد التاريخية في مدينة جدة، كما تجري حاليا أعمال الترميم لمسجد المعمار في جدة التاريخية، على نفقة وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، والاعلان عن تكفل الملك سلمان - حفظه الله - بترميم مسجد الحنفي بجدة، كما تشرفنا جميعاً بافتتاحه حفظه الله مسجد الظويهرة بحي البجيري، بالإضافة إلى ما أعلناه عن التبرع بترميم مسجد عثمان بن عفان في جدة التاريخية وغيرها من المساجد التاريخية التي جرى ويجري العمل على ترميمها".

توقيع اتفاقيات تبرع لترميم 14 مسجداً.. وتأسيس صندوق يتيح لكل مواطن المساهمة فيه

وأكد سموه على أهمية "برنامج العناية بالمساجد التاريخية" الذي تتعاون فيه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشؤون الإسلامية، ومؤسسة التراث الخيرية بهدف المحافظة على المساجد التاريخية في المملكة والعناية بها، وإعادة تأهيلها، وإظهار قيمتها الدينية والحضارية والعمرانية.

ودعا سموه المواطنين إلى الاسهام في هذا البرنامج انطلاقا من أهمية المساجد التاريخية ودورها في المجتمع.

وقال: أدعو المواطنين باسم قائد هذه البلاد أن يبادروا بالمساهمة في ترميم المساجد التاريخية، فالإحصاءات الأولية تشير إلى وجود ألف مسجد تاريخي في المملكة الكثير منها لازال مهملا او اندثر وهذا لا يليق بنا كمسلمين، والمسجد أولى أن نهتم به قبل بيوتنا.

من جهته أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب جامع قباء في كلمته في الورشة على أن المساجد التاريخية في المدينة لها فضل على غيرها من باب تاريخها مشيرا إلى ارتباط ملوك هذه البلاد بالمساجد والاهتمام بها لأن المسجد حياة أمة وفرد وأسرة.

وقال بأن المدينة تحفل بالمساجد التاريخية التي ارتبطت بأحداث السيرة والتابعين، مؤكدا أن العناية بالمساجد التاريخية هي عناية بتاريخ الأمة.

وكان الأمير سلطان قد تبرع بترميم مسجدين تاريخيين، هما مسجد العنبرية في المدينة المنورة ومسجد الصخرة في العلا، فيما تبرع الأمير فيصل بن سلمان بترميم مسجد الإجابة.

وشهدت الورشة تبرع عدد من فاعلي الخير بترميم وتأهيل عدد من المساجد التاريخية في منطقة المدينة المنورة.

كما تم خلال الورشة توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس التنمية السياحية وهيئة تطوير المدينة للعناية بالمساجد التاريخية.

ويبلغ عدد المساجد التي سيتم البدء في تنفيذ اعمال الترميم بها بالتعاون مع الشركاء والمتبرعين 14مسجدا، فيما أتم فرع الهيئة بالمنطقة الحصر والرفع المساحي لـ 53 مسجداً بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، وسيتم البدء بترميمها تباعاً وفقا لما يتوفر من ميزانيات ومن دعم فاعلي الخير.

الأمير سلطان بن سلمان متحدثاً

رئيس السياحة وأمير المدينة يشهدان ورشة العناية بالمساجد التاريخية

سموهما يتوسطان المشاركين في الورشة