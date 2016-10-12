100 شاب وفتاة يصنعون 17 مبادرة وطنية في تلاحم الجوف

اختتمت ورشة عمل تمكين لصناعة المبادرات الشبابية التي تخدم المنطقة وتعزز الانتماء الوطني، وذلك ضمن فعاليات أسبوع تلاحم في الجوف، و نتج عن الورشة صناعة ١٧ مبادرة وطنية ساهم في صنعها أكثر من ١٠٠ شاب وفتاة من منطقة الجوف، قدمها للشباب الدكتور محمد السيد وللفتيات الأستاذة فاطمة القحطاني.

وشهدت ورشة العمل حضورا من طلاب الثانوية العامة والمرحلة الجامعية تم من خلالها توزيع فرق العمل وصنع المبادرات وتعليمهم على طريقة إنشاء المبادرة واختيار الهوية والشعار والأهداف وسبل تحقيقها.

وتحدث الدكتور السيد عن البرنامج وانه احد البرامج الموجهة للشباب من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والذي تم من خلاله صناعة نموذج للمبادرات يساعد الشباب على التخطيط للمبادرات الاجتماعية والخاصة في التلاحم الوطني ونبذ الطائفية والقبلية وغيرها.

وأكد السيد أن المركز يدعم الشباب في تطبيق مشاريعهم ونوصلها للمسؤولين للتنفيذ والدعم والوصول لعمل مشترك.

وقدم الطالب بدر المعيقل أحد المشاركين شكره وتقدير لبرنامج تلاحم على اختيارهم لمنطقة الجوف لتنفيذ مبادرتهم الأولى ونجاحهم في استقطاب الشباب وعن برنامج تمكين والذي استفاد منه شخصيا للتخطيط في حياته العلمية والعملية والتعاون الدائم.

وذكر صهيب الواكد طالب ثانوي ان أسبوع تلاحم قدم لنا الشيء الكثير وخصوصا في برنامج تمكين وطرق العمل في صنع المبادرات الاجتماعية.

وقدم محمد العنزي شكره وتقديره للقائمين على البرنامج من تعليمنا من بداية فكرة المبادرة إلى تنفيذها ومتابعتها.