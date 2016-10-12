تفكيك ست عصابات ارتكبت 235 جريمة سرقة وسطو في الرياض

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بـ42 مطلوباً ينتمون لست تشكيلات عصابية ارتكبت أكثر من 235 جريمة سرقة تحت تهديد ضحاياهم بالضرب أو بالأسلحة النارية والبيضاء.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان لـ"الرياض" إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة استطاعت تفكيك ستة تشكيلات عصابية تنوعت أنشطتها بين السرقة بالإكراه وسرقة المنازل والمحال التجارية والسيارات.

وأضاف أن عددا من مراكز شرط المنطقة تلقت بلاغات من مواطنين ومقيمين مفادها تعرضهم للاعتداء في أوقات مختلفة من قبل مجهولين يحملون أسلحة نارية أو بيضاء، حيث تنوعت الجرائم التي تعرضوا لها بين الضرب وسلب الأموال والسطو على المنازل والمحال التجارية والسرقة منها وسرقة السيارات.

وأردف العقيد الميمان أن إدارة التحريات والبحث الجنائي فككت ست تشكيلات عصابية، وقبضت على جميع عناصرها البالغ عددهم 42 متهماً في كمائن محكمة.

وتتكون العصابة الأولى من 13 فرداً (من جنسيات إفريقية في العقدين الثاني والثالث من العمر)، وتمثل أسلوبهم الإجرامي في سرقة السيارات واستخدامها في استيقاف المارة والاعتداء عليهم وتهديدهم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، حيث بلغت جملة الجرائم المقيدة ضدهم 22 بلاغاً.

وتخصص التشكيل العصابي الثاني المكون من سبعة أفراد (أربعة مواطنين، وثلاثة فلسطينيين، في العقدين الثاني والثالث من العمر)، في سرقة السيارات وهي في وضعية التشغيل واستخدامها في سرقة المحال التجارية والاعتداء على العاملين بمحطات الوقود والاستيلاء على أموالهم ومقتنياتهم الشخصية ومن ثم التخلص من السيارات التي قاموا بسرقتها بإحراقها، حيث بلغت جملة السيارات المسروقة سبع سيارات.

أما الثالثة فهي مكونة من ستة نازحين في العقدين الثاني والثالث من العمر، تخصصوا في سرقة المنازل، وبلغت جملة المنازل المسروقة 11 منزلاً.

وبلغت جملة السيارات المسروقة على أيدي أفراد العصابة الرابعة 123 حادثة، فقد تمثل أسلوبهم الإجرامي في سرقة السيارات وتكسير زجاجها وسرقة ما بداخلها، وهي مكونة من سبعة أشخاص (خمسة مواطنين، ويمنيين اثنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر).

فيما تورط التشكيل العصابي الخامس المكون من ثلاثة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، بالسطو المسلح وإطلاق النار وتهديد العاملين بسلاح ناري وسرقتهم، وبلغت جملة الجرائم المقيدة ضدهم 39 بلاغاً.

وتمثل أسلوب العصابة السادسة المكونة من ستة نيجيريين في العقدين الثاني والثالث من العمر، في سرقة العمالة الوافدة تحت التهديد بسلاح أبيض والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وبلغت جملة الجرائم المقيدة ضدهم 33 بلاغاً.

وأكد العقيد الميمان أن المتهمين اعترفوا جميعاً خلال التحقيق المبدئي بارتكاب ما نسب إليهم من جرائم موزعين الأدوار فيما بينهم، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على الجناة وتسليمهم لمراكز الشرطة المختصة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الاجراءات النظامية حسب الاختصاص.