القوات البرية تنفذ تمريناً مشتركاً مع القوات الفرنسية

تنفذ وحدات من القوات الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية تمريناً مشتركاً مع مثيلاتها من القوات الخاصة الفرنسية تحت مسمى (سانتول)، وذلك في مدينة (بميير) بالجمهورية الفرنسية، وقد انطلق التمرين مطلع الأسبوع الماضي ويركز في فعالياته على مهام القوات الخاصة والتعايش في ظروف قريبة للواقع.

مما يذكر أن هذا التمرين المجدول مسبقاً ضمن برامج التدريب المشتركة مع الجانب الفرنسي يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

تحرك للقوات البرية السعودية المشاركة مع القوات الفرنسية

تنفيذ عملية في الأدغال

مشاركة من القوة الفرنسية