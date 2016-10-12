أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

القوات البرية تنفذ تمريناً مشتركاً مع القوات الفرنسية

Google+ Print

تنفذ وحدات من القوات الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية تمريناً مشتركاً مع مثيلاتها من القوات الخاصة الفرنسية تحت مسمى (سانتول)، وذلك في مدينة (بميير) بالجمهورية الفرنسية، وقد انطلق التمرين مطلع الأسبوع الماضي ويركز في فعالياته على مهام القوات الخاصة والتعايش في ظروف قريبة للواقع.

مما يذكر أن هذا التمرين المجدول مسبقاً ضمن برامج التدريب المشتركة مع الجانب الفرنسي يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

image 0

تحرك للقوات البرية السعودية المشاركة مع القوات الفرنسية

image 0

تنفيذ عملية في الأدغال

image 0

مشاركة من القوة الفرنسية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية