«الوزاري الخليجي» يعقد اجتماعًا مع وزير الخارجية التركية «الخميس»

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس المقبل، اجتماعًا وزاريًا مشتركًا، مع وزير خارجية الجمهورية التركية مولود جاويش أوغلو، برئاسة وزير خارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الأستاذ عادل الجبير. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، أن الاجتماع المشترك الذي أتي في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، سيبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ومناقشة القضايا السياسية الراهنة، وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.