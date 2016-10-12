أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«الوزاري الخليجي» يعقد اجتماعًا مع وزير الخارجية التركية «الخميس»

Google+ Print

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس المقبل، اجتماعًا وزاريًا مشتركًا، مع وزير خارجية الجمهورية التركية مولود جاويش أوغلو، برئاسة وزير خارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الأستاذ عادل الجبير. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، أن الاجتماع المشترك الذي أتي في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، سيبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ومناقشة القضايا السياسية الراهنة، وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية