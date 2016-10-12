القصبي: دول التعاون تتصدى بحزم لمحاولات العبث بأمنها

عقد وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الدوري الثاني والعشرين، وترأس وفد المملكة وزير التجارة والاستثمار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد القصبي.

وعد القصبي هذا اللقاء لوضع الخطط والبرامج للمرحلة القادمة التي تشهد فيها المنطقة تحديات كبيرة، ويعول على المؤسسات الثقافية الخليجية أن تقوم بدورها في مواجهة هذه التحديات، لا سيما وأن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ركز على تعزيز الهوية الخليجية.

وأكد أن المؤسسات الثقافية معنية في المقام الأول بتعزيز الهوية الخليجية متسلحة بثقافة وإرث كبير، لمواجهة التطرف والإرهاب الذي يواجه المنطقة.

وقال:"إن دول المجلس ينبوع الخير والإحسان ودعوات السلام في محيطها العربي والإقليمي، كما أنها تتصدى بكل حزم واقتدار لكل محاولات العبث بمقدراتها وأمنها".

إلى ذلك كرم وزراء الثقافة أمس "18" مبدعا ومبدعة، من مختلف دول الخليج، بواقع "3" مبدعين من كل دولة خليجية، نظير جهودهم في خدمة وتوعية مجتمعاتهم، بمختلف صنوف الثقافة والمعرفة والفنون.