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«فهد الطبية» تحول 140 غرفة مشتركة إلى مفردة

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تشرع مدينة الملك فهد الطبية ممثلة في إدارة المشروعات في تحويل جميع غرف المرضى المشتركة إلى مفردة، حيث يشمل المشروع في بدايته 70 غرفة مشتركة بالمستشفى الرئيسي وأخرى في مستشفى الأطفال التخصصي لتصبح 140 غرفة مفردة.

وأشار المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية د. محمود اليماني إلى أن تصاميم الغرف ستراعي راحة ورضى المريض، ورفع مستوى البيئة العلاجية، إضافة لاستخدام صور ورسومات والألوان المناسبة واللوحات الفنية.

وقال د. اليماني إن هذا المشروع يعود إلى أن مدينة الملك فهد الطبية تعنى بالحالات التخصصية التي تحتاج لعناية دائمة ومتابعة دقيقة للمريض، لذا تسعى للوصول إلى أعلى مستويات تقديم خدمات صحية عالية المستوى.

وأضاف أن المدينة الطبية ستعمد في هذا المشروع الى استخدام مواد مستدامة ومحافظة على الطبيعة بجودة عالية، إذ تم اعتماد مواد قابلة للتدوير ومحافظة للبيئة في الموقع.

وأكد د. اليماني أن الأنظمة الجدارية المرنة بغرف المرضى تعتمد على الاستدامة وسهولة العمل، كمقاومتها للجراثيم والبكتيريا، وإمكانية القيام بأعمال الصيانة بدون تكسير أو استخدام لمواد البناء.

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