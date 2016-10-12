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مبتعث يحصد جائزة «أفضل بحث يخدم المحققين» في بريطانيا

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حصل المبتعث عبدالرحمن بن محمد الربيعان المحاضر في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة المجمعة، والمبتعث لنيل درجة الدكتوراه في تخصص أمن المعلومات والتحقيق الرقمي في جامعة "Plymouth University" في بريطانيا على جائزة أفضل بحث علمي مشارك في مؤتمر يختص في التحقيق الرقمي "Cyber Incident 2016" بمدينة لندن.

ويتلخص هذا البحث في ابتكار نظام يقوم على ربط ما يفعله المستخدم من أنشطة على جهاز الكمبيوتر بالسمات الحيويّة للأشخاص، كملامح الوجه على سبيل المثال، للاستفادة منها لاحقاً في حال وقوع حادثة إساءة استخدام للمعلومات، وبذلك يخدم هذا النظام المحققين الرقميين بشكل مباشر في القطاعات التي تتسم بياناتها بأنها ذات سرية عالية في استخدامه لتوفير الأدلة التي قد تساعد على التعرف على الأشخاص الذين يسيئون استخدام المعلومات من خلال التسريب أو السرقة.

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