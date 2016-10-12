طبيب على الهاتف بتخصصي العيون.. غداً

ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البصر العالمي 2016، تحت شعار "معاً أقوى.. بادر بفحص عينيك" يتيح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الاتصال المباشر بخدمة طبيب على الهاتف يوم غد الخميس للإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بأمراض العيون الشائعة وطرق علاجها. وسوف يستقبل د. محمد العمري، استشاري أول مقدمة العين والطوارئ، استفسارات الجمهور من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الثالثة ظهراً، وذلك على الهاتف المباشر رقم 0114826421.

وكذلك سوف يكون هناك فحص للنظر وقياس ضغط العين لزوار المعرض وتوزيع بعض الكتيبات والنشرات التوعوية.