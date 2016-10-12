سلطان بن سلمان لـ «الرياض»: الاستثمار السياحي وجهة المملكة الاقتصادية.. والمواطن هو الهدف

كشف لـ"الرياض" الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن توجه الدولة لدعم الاستثمار السياحي، وأن المستثمرين قد وضعوا أموالهم في البنوك منذ فترة، كما أشار إلى أن المتأخر في هذا الأمر هو تحديد الوجهات السياحية التي يجب أن تنطلق.

وزاد سموه: أن هيئة السياحة قد حققت نتائج كبيرة في مرافق الايواء، وإعداد الفنادق والشركات، كما أنه تم اقرار ميزانيات كبيرة جدا لوجهات السياحة ضمن برنامج التحول الاقتصادي كالطائف وغيرها.

وقال سموه: نحن اليوم نضغط باسم المواطن كي تنطلق السياحة الوطنية كما يجب، فنحن لدينا عدد هائل من سياحة المواطن وهذا السوق لم يخدم كما يجب وإن شاء الله مقبلون على تنشيط هذا النوع من السياحة بما يليق بالمواطن والمملكة.

ست شركات جديدة لتشغيل محطات الطرق.. والتصريح لـ ٦٥ دولة لسياحة ما بعد العمرة

وأقر سموه بغلاء أسعار بعض دور الايواء، وأن تنشيط سياحة قطاع الخدمات سيحول دون ذلك، مشددا على أهمية تعجيل قروض الفنادق لاسيما في المناطق التي لا يصلها المستثمر، مؤكدا أن الهيئة تعمل بسرعة عالية لتعجيل الاستثمار في السياحة الوطنية خاصة وأنه قد تم الاعتراف بها كقطاع اقتصادي كبير.

جاء هذا على هامش اجتماع وزراء السياحة والثقافة الخليجيين مساء أمس، وأضاف سموه خلال حديثه مع الصحافيين إلى أنه تم تصنيف ٦٥ دولة يحق لها المشاركة في التصاريح السياحية ما بعد العمرة، وأنه تم إعطاء الترخيص لبعض شركات العمرة كشركات سياحية بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة الخارجية، وأن الهيئة حريصة على فتح التأشيره للسياحة القيمة.

وفيما يخص أمر محطات الطرق أبان سموه أن الهيئة تتابع أمر تطوير المحطات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأن هناك ست شركات في السوق وقد تم ايقاف استراحات الطرق العشوائية، إلى جانب وجود ٤٠ محطة جديدة ومميزة في الطرق. أما ما يخص تقاطع عمل هيئة السياحة مع هيئة الترفيه قال سموه: هيئة الترفيه هيئة جديدة وحتى الان لم نجتمع معها، ولا نعلم ما هي خططها ولكننا متأملون في أن تكون رديفا مهما هي وهيئة الثقافة.