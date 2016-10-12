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برج الثور حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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برج الثور حظك يوم الأربعاء 12/10/2016 برج الثور حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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لأصحاب برج الثور شخصية استثنائية ومختلفة تماما عن باقى الأبراج الأخرى، فالعناد هى الصفة التى يشترك فيها معظم أبناء برج الثور، ولأنه دائماً مختلف عن باقى الأبراج، فدائماً ما تكون توقعات الأبراج الخاصة به مختلفة وغير متوقعة، وهو ما نقدمه فى السطور التالية، لبرج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب سيئة للغاية، التفاهم هو أفضل طريق لتجاوز المشاكل بينكما، بدلاً من أن تتأثر علاقتكما إلى الأبد، كذلك ينصحك الخبراء بقضاء اليوم برفقة شريك الحياة.

برج الثور على الصعيد المهنى..

أوضاعك فى العمل مستقرة كثيراً، ربما ستكون المرحلة المقبلة ممتلئة ببعض الضغوط، كما ستحصل على ترقية، كل الأمور تسير فى الطريق المحدد لها منذ البداية فقط عليك الصبر حتى تستكمل ما بدأت.

برج الثور على الصعيد الصحى..

تناول الطعام الصحى هو الحل المثالى، كذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تخلصك من الضغوط النفسية، كما ينصحك الخبراء بالتعامل نصائح الأطباء بجدية أكثر من ذلك لأن الاستهتار سيعرض حياتك للخطر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

ستحدث الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالاصدقاء، كما سيحدث خلاف بينك وبين أحد من الأقارب، ولكن الأمور تسير بشكل جيد إلى حد كبير، فقط بعض الاضطرابات البسيطة التى سرعان ما تنتهي.


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مصر 365

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