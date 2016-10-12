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برج الميزان حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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برج الميزان حظك يوم الأربعاء 12/10/2016 برج الميزان حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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صورة برج الميزان

 

 

وسطاء الخير، هذا هو التوصيف الحقيقى والصحيح لأبناء هذا البرج، الذين يتمتعون كذلك بكثير من الصفات الأخرى أبرزها التردد، وعلى الرغم من أنهم رسل السلام إلا أن بداخلهم صراعات يصعب على بعضهم السيطرة عليها.

فى السطور التالية نقدم توقعات علماء الفلك، وحظك اليوم لأبناء هذا البرج الأكثر تردداً بين الأبراج الأخرى.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

لقاء مرتقب مع الحبيب، العلاقة بينكما تأثرت كثيراً فى الأيام الماضية، كما أن العلاقة بشكل كامل تحتاج إلى مراجعة، كذلك لا تجعل الخلافات تؤثر عليكما، ينصحك الخبراء بتفهم وجهة نظر الحبيب واحتوائه.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

ستكون المرحلة المقبلة أفضل على مستوى العمل، استمع إلى نصائح من حولك وتخلص من العصبية فى معالجة كافة الأمور التى تمر بها حتى لا تخسر كل شئ، ويفضل أن تراجع حساباتك لتعلم كيف ستكون الأيام المقبلة وكيف تتعامل مع كل المتغيرات التى تمر بها مؤخراً.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

الصحة كنز لا يجب أن تفرطى فيها مهما كان، لذلك عليك أن لا تبذل الكثير من المجهود الذى يؤثر على صحتك بشكل سلبي، تعامل مع نصائح الطبيب بجدية حتى لا تندم فيما بعد على إهمالك لصحتك

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع أن تتمتع بالكثير من النجاحات خلال الأيام المقبلة كما على مستوى العائلة ستحدث تغييرات إيجابية، وخصوصاً على مستوى العائلة، أما فيما يخص العمل فسيحدث ما كنت تسعى إليه منذ فترة طويلة.


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مصر 365

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